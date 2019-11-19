حلم طوكيو | شباب الفراعنة يواجه جنوب أفريقيا فى مباراة ثأر الكبار 

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الجنوب أفريقي، مساء اليوم الثلاثاء بملعب القاهرة الدولي، وذلك بمنافسات نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 فى مباراة ثأرية.



شباب الفراعنة يتطلع لأخذ ثأر الكبار

ويتطلع شباب المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي والتأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والأخذ بثأر المنتخب المصري الأول الذي خرج منذ أشهر من بطولة الأمم الإفريقية وسط جماهيره على يد المنتخب الجنوب أفريقي.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وفي سياق متصل تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، ويسبقها اللقاء الاّخر في نصف النهائي والذي يجمع منتخبي غانا وكوت ديفوار في تمام الرابعة عصراً.

القنوات الناقلة لمباراة مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا تنقلها قنوات بي ان سبورتس حصرياً عبر شاشتها في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

حلم طوكيو يراوض المصريين الليلة

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ويسعى المنتخب المصري للفوز بمباراة الليلة حيث يصعد الفائز من المواجهة مباشرةً إلى دورة طوكيو 2020 في الصيف المقبل.

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في الدور الأول

وكان منتخب مصر قد تمكن من تحقيق الانتصار في المباريات الثلاثة له بالمجموعة أمام كل من مالي وغانا والكاميرون، حاصداً 9 نقاط.

التشكيل المتوقع للفراعنة

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مباراة جنوب أفريقيا بالتشكيل التالي :_

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- إمام عاشور- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.