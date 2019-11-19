الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يواجه منتخب مصر الأولمبي منتخب جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد القاهرة.



موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

تقام منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الأربعة بأمم إفريقيا، وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية، وفضائية "bein sports hd 10".

Advertisements

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- إمام عاشور- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى محمد