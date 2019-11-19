شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع هداف سالزبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن النجم الشاب لنادي آر بي سالزبورج النمساوي إرلينج هالاند قد اقترب بشدة من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ أكدت تقارير زيارة والده لملعب تدريب الشياطين الحمر.
وكان اللاعب قد انفجر تهديفيًا هذا الموسم محرزًا 26 هدفًا خلال 18 مباراة خاضها مع فريقه في جميع البطولات، متضمنة 5 هاتريك.
وحسب موقع «ذا أثليتيك»، فقد زار والد اللاعب، آلف إينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي وليدز يونايتد السابق، ملعب تدريب مانشستر يونايتد، ما قد يشير إلى تقدم النادي الإنجليزي في سباق التوقيع مع صاحب الـ 18 عامًا.
وكان «هالاند» قد ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها ريـال مدريد الإسباني، إذ من المتوقع ألا تقل قيمة انتقاله عن 85 مليون جنيه إسترليني، فيما لايزال مرتبطًا بعقد مع فريقه النمساوي حتى 2023، عقب الانضمام إليه مطلع هذا الموسم قادمًا من مولده النرويجي مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني.
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