موعد مباراة السعودية الودية أمام باراجواي والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب باراجواي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض في مباراة ودية استعدادا للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

موعد مباراة السعودية وباراجواي والقنوات الناقلة تقام مباراة السعودية وباراجواي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport HD. Advertisements ومن المتوقع أن يدخل هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر السعودي، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمد العويس. خط الدفاع: سلطان الغنام – عمر هوساوي – زياد الصحفي – ياسر الشهراني. خط الوسط: هتان باهبري – محمد كنو - سالم الدوسري – سلمان الفرج خط الهجوم: عبدالرحمن الدوسري – هارون كمارا.

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