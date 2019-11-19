تعرف على مواجهات اليوم لكرة السلة تحت 18 سنة...

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أسفرت مباريات الذهاب عن فوز كلا من الأهلى و الزمالك و الاتحاد و الجزيرة ، ومن المنتظر أن تحدد لقاءات اليوم الفرق المتأهلة لنصف نهائى البطولة المحلية
كان الاتحاد الدولى لكرة السلة، قد منح مصر شرف تنظيم مصر لبطولة أندية إفريقيا الأبطال للسيدات للعام الحالى 2019.
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