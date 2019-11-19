شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات اليوم لكرة السلة تحت 18 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم مباريات العودة من دور ربع النهائي من بطولة دورى المرتبط تحت 18 سنة لكرة السلة حيث يلتقى كل من الاهلى مع طلائع الجيش ، والزمالك مع سموحة اما سبورتنج فيلتقى مع الاتحاد ، بينما يلتقى الجزيرة مع مصر للتأمين .

أسفرت مباريات الذهاب عن فوز كلا من الأهلى و الزمالك و الاتحاد و الجزيرة ، ومن المنتظر أن تحدد لقاءات اليوم الفرق المتأهلة لنصف نهائى البطولة المحلية

كان الاتحاد الدولى لكرة السلة، قد منح مصر شرف تنظيم مصر لبطولة أندية إفريقيا الأبطال للسيدات للعام الحالى 2019.