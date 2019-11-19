شكرا لقرائتكم موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره جنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن إطار منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23سنة.



موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي ضد جنوب افريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة Advertisements

تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد جنوب إفريقيا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، علي " استاد القاهرة الدولي"، معلقا علي المباراة "حسام الدمسيسي"، ويتصدر منتخب مصر المجموعة الاولي برصيد 9 نقاط، بينما ياتي جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط .





موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تعتبر هذه ثاني مباراة تجمع بين المنتخب الأولمبي وجنوب إفريقيا منذ أخر مباراة جمعت بينهم وذلك في يوم 3من شهر ديسمبر في عام 2011، ضمن أطار منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح المنتخب الأولمبي، واحرز الهدف الاول محمد النني في الدقيقة 46، بينما احرز الهدف الثاني صلاح محسن في الدقيقة 62.