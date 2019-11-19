شكرا لقرائتكم محمد عمارة: جهاز البدري أصابه الخمول واللاعبين دون المستوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق عن التعادل المخيب للآمال الذي حققه الفراعنة أمام جزر القمر في ثاني مواجهات المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، لحتل الفراعنة المركز الثالث بمجموعته خلف منتخبي جزر القمر وكينيا.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل ف يالمباراة الأولى بمجموعته أمام كينيا بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في السكندرية، فيما سقط الفراعنة في فخ التعادل الثاني أمام جزر القمر بنتيجة 0/0.

وقال عمارة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الأداء ضعيف وغير مقنع، اللاعبين دون المستوى ولم يكونوا على قدر المسئولية، والجهاز الفني أيضاً أصابه الخمول، يجب تدارك الأخطاء سريعاً قبل تازم الوضع أكثر من ذلك.

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أضاف عمارة: الحل العاجل أمامنا هو تصعيد المنتخب الأوليمبي بالكامل والإبقاء على ست عناصر فقط من المنتخب الأول وهم محمد صلاح، محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمد هاني، طارق حامد وتريزجية.

وعن الجهاز الفني للمنتخب، أكد عمارة أنه يجب الإبقاء على حسام البدري في هذه المرحلة للحفاظ على الاستقرار الفني، رغم تراجع الأداء والمستوى.