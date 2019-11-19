شكرا لقرائتكم محمد عمارة: جهاز البدري أصابه الخمول واللاعبين دون المستوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عمارة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الأداء ضعيف وغير مقنع، اللاعبين دون المستوى ولم يكونوا على قدر المسئولية، والجهاز الفني أيضاً أصابه الخمول، يجب تدارك الأخطاء سريعاً قبل تازم الوضع أكثر من ذلك.
أضاف عمارة: الحل العاجل أمامنا هو تصعيد المنتخب الأوليمبي بالكامل والإبقاء على ست عناصر فقط من المنتخب الأول وهم محمد صلاح، محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمد هاني، طارق حامد وتريزجية.
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