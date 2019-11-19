شكرا لقرائتكم أحمد صلاح حسنى يطالب لاعبى المنتخب الاوليمبى بتقديم أداء ممتع وليس الفوز فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الفنان أحمد صلاح حسنى أن منتخب مصر لن يجد صعوبة فى التأهل للأمم الافريقية ولكن يجب أن يبحث اللاعبين والمدرب عن كرة ممتعة وليس فوز فقط .

وكتب أحمد صلاح حسنى عبر تويتر: "إن مصر تصعد أمر طبيعى الفكر لابد أن يكون أبعد من مجرد التأهل لأمم أفرقيا عشان الناس تكون مبسوطة بمنتخب مصر لأن الجمهور المصرى جمهور بتاع كرة الفوز مهم ليه، لكن مع أداء حلو لكن فوز بدون إقناع أمر غير مقبول لدى المشجع المصرى من سنين طويلة .."

ان مصر تصعد امر طبيعي الفكر لابد ان يكون ابعد من مجرد التأهل لأمم افرقيا عشان الناس تكون مبسوطه بمنتخب مصر لان الجمهور المصري جمهور بتاع كره الفوز مهم ليه ولكن مع اداء حلو لكن فوز بدون إقناع امر غير مقبول لدي المشجع المصري من سنين طويله ..

Advertisements

وواصل منتخب مصر آداؤه السيئ مع مدربه حسام البدري بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة موروني، في مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.

ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات بداية من أغسطس المقبل.