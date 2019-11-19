شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختم معسكره المغلق بقيادة طارق يحيي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فجر اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية بإقامة تدريب استشفائى للاعبين على الرمل استعداداً لمواجهة طنطا بالدوري . ويعود الفريق للقاهرة على أن يستأنف تدريباته فى الثانية ظهر غداً الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى . ودخل الطلائع معسكرًا بالإسماعيلية منذ السبت الماضى، بعدما خسر ودية المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى. Advertisements ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى. ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيرًا التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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