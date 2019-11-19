شكرا لقرائتكم محمود جنش يصل إسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود جنش حارس فريق الزمالك، إلي أسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيله قبل العودة خلال الشهر القادم إلي تدريبات الفريق الأبيض، حيث ينفذ جنش برنامجا للوصول إلي الجاهزية اللازمة للعودة إلي المشاركة مع الفريق في المباريات بداية من شهر يناير القادم.

وتعرض "جنش" لإصابة بقطع في وتر أكيلس مع المنتخب الوطني خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت في مصر وشهدت تتويج منتخب الجزائر بالبطولة ليغادر "جنش" إلي ألمانيا وقتها وقام بإجراء عملية جراحية في القدم.

وفضل "جنش" بعد إجراء الجراحة في ألمانيا علي الخضوع لعمليات التأهيل في إسبانيا بتوصية من الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعاد جنش للقاهرة خلال الفترة الماضية للحصول علي راحة ثم خضع لكشف طبي تحت إشراف الطبيب الألماني الذي أجري له الجراحة ثم غادر الحارس، القاهرة، لتنفيذ برنامج التأهيل الأخير في إسبانيا.