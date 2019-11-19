شكرا لقرائتكم محمود جنش يصل إسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضل "جنش" بعد إجراء الجراحة في ألمانيا علي الخضوع لعمليات التأهيل في إسبانيا بتوصية من الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعاد جنش للقاهرة خلال الفترة الماضية للحصول علي راحة ثم خضع لكشف طبي تحت إشراف الطبيب الألماني الذي أجري له الجراحة ثم غادر الحارس، القاهرة، لتنفيذ برنامج التأهيل الأخير في إسبانيا.
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