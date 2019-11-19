وتتجه جميع الأنظار صوب " استاد القاهرة الدولي"، عندما تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد جنوب إفريقيا في الساعة الثامنة مساء اليوما لثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحسم التأهل إلى أولميباد طوكيو 2020.

تأهل منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا إلى نصف النهائى



وحجز منتخب مصر مقعده فى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23سنة بعدما تصدر المجموعة الاولي برصيد 9 نقاط، في المقابل تأهل منتخب جنوب إفريقيا لنفس الدور عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب التعادل سلبا مع كل من زامبيا ونيجيريا والفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ويعد منتخب الأولاد هو المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكة أي هدف.

المواجهة الثانية لحسم الامور

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هذه المواجهة تعتبر الثانية التى تجمع بين المنتخب الأولمبي وجنوب إفريقيا منذ أخر مباراة جمعت بينهما في 3 ديسمبر في عام 2011، ضمن أطار منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، وانتهت المباراة بفوز المنتبخ الاولمبي بهدفين نظفيين ، أحرزهما محمد النني في الدقيقة 46، بينما احرز الهدف الثاني صلاح محسن في الدقيقة 62.

شوقي غريب يشيد بشباب الفراعنة





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كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر On line مباراة المنتخب الاولمبي اليوم

بدوره قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن الجيل الحالي مبشر ويذكره بجيل منتخب الشباب عام 2001 الذي حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب، مشيرا إلى أنه يعرف منتخب جنوب إفريقيا جيدا بعدما واجه مرتين خلال مباراة ودية سبقت البطولة، لديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف طوال البطولة، لكن في المقابل لم يسجل سوى هدف وحيد خلال مبارياته الثلاثة، وكلها معطيات سنعمل عليها".