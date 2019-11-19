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جدة - عمرو شويل كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر On line مباراة المنتخب الاولمبي اليوم..يترقب ملايين منن عشاق الساحرة المستديرة تحقيق حلم مصر الأولمبي لشباب الفراعنة عندما يلتقي نظيره جنوب إفريقيا، في المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، فى إطار موقعة نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23سنة والتأهل لاولميباد طوكيو 2020.
وتتجه جميع الأنظار صوب " استاد القاهرة الدولي"، عندما تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي ضد جنوب إفريقيا في الساعة الثامنة مساء اليوما لثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحسم التأهل إلى أولميباد طوكيو 2020.
تأهل منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا إلى نصف النهائى
وحجز منتخب مصر مقعده فى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23سنة بعدما تصدر المجموعة الاولي برصيد 9 نقاط، في المقابل تأهل منتخب جنوب إفريقيا لنفس الدور عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب التعادل سلبا مع كل من زامبيا ونيجيريا والفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ويعد منتخب الأولاد هو المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكة أي هدف.
المواجهة الثانية لحسم الامور
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر On line مباراة المنتخب الاولمبي اليوم
هذه المواجهة تعتبر الثانية التى تجمع بين المنتخب الأولمبي وجنوب إفريقيا منذ أخر مباراة جمعت بينهما في 3 ديسمبر في عام 2011، ضمن أطار منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، وانتهت المباراة بفوز المنتبخ الاولمبي بهدفين نظفيين ، أحرزهما محمد النني في الدقيقة 46، بينما احرز الهدف الثاني صلاح محسن في الدقيقة 62.
شوقي غريب يشيد بشباب الفراعنة
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر On line مباراة المنتخب الاولمبي اليومبدوره قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن الجيل الحالي مبشر ويذكره بجيل منتخب الشباب عام 2001 الذي حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب، مشيرا إلى أنه يعرف منتخب جنوب إفريقيا جيدا بعدما واجه مرتين خلال مباراة ودية سبقت البطولة، لديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف طوال البطولة، لكن في المقابل لم يسجل سوى هدف وحيد خلال مبارياته الثلاثة، وكلها معطيات سنعمل عليها".
مدرب الاولاد لا يخشي مصربينما تحدى مدرب جنوب إفريقيا دافيد نوتواني المصريين قائلا أنه لا يخشى مواجهة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، كما أكد الحارس دارين جونسون أن فريقه سيعمل على تكرار ما حدث في كأس أفريقيا للكبار والفوز على المنتخب المصري.
كورة Live مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر On line مباراة المنتخب الاولمبي اليوم
مباراة ثأرية
مواجهة جنوب افريقيا تعتبر مباراة ثأرية من الطراز الأول للمصريين، بعد خروج المنتخب الأول على يد "البافانا بافانا" في أرض المحروسة في دور الـ 16 من أمم افريقيا للكبار التي احتضنتها مصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين وانتهت بتتويج منتخب الجزائر باللقب على حساب السنغال في المشهد الختامي.
الفراعنة يتفوقون بالأرقام
شباب الفراعنة يتفوق بالأرقام المميزة في هذا البطولة حتى الآن، حيث كانت نسبة الفوز 100% خلال المباريات الثلاثة، كما بلغت صناعة الفرص لشباب الفراعنة 14 خلال الدور الأول، وبلغت نسبة التسديد على المرمى 18 تسديدة الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة، كما بلغ عدد العرضيات الصحيحة 13 كرة عرضية، وبمعدل تهديفي 6 أهداف بمتوسط هدفين لكل مباراة، وشارك 17 لاعبا ضمن قائمة شوقي غريب المختارة لهذه البطولة.
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