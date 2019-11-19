شكرا لقرائتكم شوبير عن تعادل منتخب مصر : تشكيل حسام البدري لمباراة جزر القمر السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى : " التشكيل الذى بدأ به حسام البدري مباراة جزر القمر كان غريباً لعدم البدء برأس حربة صريح ، بمنتهى الامانة لم أرى منتخب مصر بهذا الشكل ، ربنا حب يسترنا وانتهت المباراة بالتعادل عشان ربنا جابر للمنكسرين "

ويضيف شوبير : "التصوير والاخراج للمباراة كان رائعاً ، ولكن على المستوى لم يعجبنى أى شىء لمنتخبنا الوطنى ، لم يكن هناك نجم للمباراة ، محمد الشناوى كان رائعاً ولكن لم يكن هناك شكل واضح للفراعنة "

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وواصل منتخب مصر آداؤه السيئ مع مدربه حسام البدري بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة موروني، في مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.

ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات بداية من أغسطس المقبل.