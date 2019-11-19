شكرا لقرائتكم التأشيرة تهدد بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف مصر منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية لمنتخبات المصارعة ، و كذلك بطولة العرب ، و التى تقام فى الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجارى ، بالإسكندرية .

ويتولى إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة .

وأصبحت البطولة مهددة بالإلغاء ، بعد تأخر وصول تأشيرات عدة دول من المشاركين فى المنافسات ، مثل اليمن ، فلسطين ، و كردستان ، و الهند .

وحالة عدم استخراج التأشيرات الخاصة بتلك الدول اليوم ، يتم إلغاء البطولة من جانب الإتحاد الدولى ، مع توقيع غرامة مالية على مصر ، بالإضافة على تحمل مصر تكلفة تذاكر الطيران حالة قيام أى من هذه المنتخبات بحجز تذاكر الطيران للحضور إلى مصر.