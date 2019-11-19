شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق بطولة تشانل فاز للاسكواش فى بريطانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات بطولة تشانل فاز للاسكواش والتي تستضيفها سانت جورج ببريطانيا حتى 24 من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 106 ألف دولار.
ويواجه يوسف سليمان منافسه الأسباني بورخا جولان في أولى منافسات البطولة اليوم.
وتبدأ البطولة من دور الـ 16، حيث يشارك بها 24 لاعباً من جنسيات مختلفة، على أن يبدأ يوسف سليمان منافسات البطولة من دور الـ 16، فيما يبدأ الرباعي المصري المنافسات من الدور التالي.
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