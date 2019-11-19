شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق بطولة تشانل فاز للاسكواش فى بريطانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات بطولة تشانل فاز للاسكواش والتي تستضيفها سانت جورج ببريطانيا حتى 24 من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 106 ألف دولار.

ويشارك في البطولة من مصر: محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع المتوج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش، محمد أبو الغار المصنف الثامن، مروان الشوربجي المصنف العاشر، ويوسف سليمان.

Advertisements

ويواجه يوسف سليمان منافسه الأسباني بورخا جولان في أولى منافسات البطولة اليوم.

وتبدأ البطولة من دور الـ 16، حيث يشارك بها 24 لاعباً من جنسيات مختلفة، على أن يبدأ يوسف سليمان منافسات البطولة من دور الـ 16، فيما يبدأ الرباعي المصري المنافسات من الدور التالي.

ويغيب عن هذه البطولة طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً وحامل اللقب من النسخة الماضية، والمتوج مؤخراً ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، كما يغيب أيضاً علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش.