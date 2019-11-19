شكرا لقرائتكم أزمة جديدة تضرب الأهلى بسبب عربى بدر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويرغب الاهلي في الإبقاء على لاعبه الشاب خلال الفترة الحالية تحسباً للمشاركة معه في الفترة المقبلة محلياً بعد إصابة المالي آليو ديانج ومن قبله حمدي فتحي ثنائي خط الوسط.

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ويواجه الاهلي أزمة في خط الوسط بسبب إصابة الثنائي حمدي وديانج الأمر الذى جعل الجهاز الفني للأهلي يفكر في الإستعانة بـ"عربي بدر" في رحلة الجونة التى سيواجه خلالها الأحمر فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري الممتاز لكن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين كان قد إختار عربي بدر ضمن قائمة المعسكر الذى سيُقيمه منتخب الشباب في تونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات بين الاهلي ومنتخب الشباب لحسم مصير عربي بدر الملقب ب"خليفة" حسام غالى وأن كان الأمر سيتحدد بشكل نهائي عقب ودية الإتصالات التى سيخوضها الأحمر عصر اليوم بالتتش إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.