شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفاوض مع منتخب الشباب لحسم أزمة "خليفة" حسام غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مسئولو النادى الأهلى حالياً مفاوضات مع نظرائهم فى منتخب الشباب من أجل تحديد موقف عربى بدر لاعب وسط القلعة الحمراء ومنتخب الشباب.

ويرغب الأهلى فى الإبقاء على لاعبه الشاب خلال الفترة الحالية تحسباً للمشاركة معه فى الفترة المقبلة محلياً بعد إصابة المالى آليو ديانج ومن قبله حمدى فتحى ثنائى خط الوسط.

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ويواجه الأهلى أزمة فى خط الوسط بسبب إصابة الثنائى حمدى وديانج الأمر الذى جعل الجهاز الفنى للأهلى يفكر فى الاستعانة بـ"عربى بدر" فى رحلة الجونة التى سيواجه خلالها الأحمر فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى فى الدورى الممتاز لكن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين كان قد اختار عربى بدر ضمن قائمة المعسكر الذى سيُقيمه منتخب الشباب فى تونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجارى حتى 2 ديسمبر المقبل.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات بين الأهلى ومنتخب الشباب لحسم مصير عربى بدر الملقب بـ"خليفة" حسام غالى، وإن كان الأمر سيتحدد بشكل نهائى عقب ودية الاتصالات التى سيخوضها الأحمر عصر اليوم بالتتش استعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.