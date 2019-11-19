شكرا لقرائتكم خبر عن على خليل لـ سوبر كورة: أنا الأعظم فى الزمالك بعد الثعلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل "سوبر كورة" مع على خليل نجم الزمالك الأسبق، الذى تسلم حديثا مهمة مدير مدارس الكرة بالنادى الأبيض للحديث معه عن ذكرياته مع ميت عقبة، وشعوره بعد العودة لبيته بعد غياب استمر لمدة 35 عاما، وكذلك تسليط الضوء على رأيه الفنى فى مستوى المنتخبين الأول والأولمبى. يذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور أسند مهمة مدير مدرسة الكرة لـ على خليل بديلا لـ عبد الحميد بسيونى، فيما يتولى سامى الشيشينى مهمة الإشراف على قطاع الناشئين. Advertisements لقراءة حوار على خليل كاملا عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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