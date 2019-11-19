اخبار الرياضه

الأهلى مع الجيش والزمالك مع سموحة فى دورى كرة السلة رجال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجيش والزمالك مع سموحة فى دورى كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام، اليوم، مباريات العودة من دور ربع النهائى من بطولة دورى المرتبط تحت 18 سنة  لكرة السلة، حيث يلتقى كل من الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سموحة أما سبورتنج فيلتقى مع الاتحاد، بينما يلتقى الجزيرة مع مصر للتأمين.

وأسفرت مباريات الذهاب عن فوز كل من الأهلى والزمالك والاتحاد والجزيرة، ومن المنتظر أن تحدد لقاءات اليوم الفرق المتأهلة لنصف نهائى البطولة المحلية.

كان الاتحاد الدولى لكرة السلة قد منح مصر شرف تنظيم مصر لبطولة أندية أفريقيا الأبطال للسيدات للعام الحالى 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى مع الجيش والزمالك مع سموحة فى دورى كرة السلة رجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا