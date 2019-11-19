شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجيش والزمالك مع سموحة فى دورى كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام، اليوم، مباريات العودة من دور ربع النهائى من بطولة دورى المرتبط تحت 18 سنة لكرة السلة، حيث يلتقى كل من الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سموحة أما سبورتنج فيلتقى مع الاتحاد، بينما يلتقى الجزيرة مع مصر للتأمين.

وأسفرت مباريات الذهاب عن فوز كل من الأهلى والزمالك والاتحاد والجزيرة، ومن المنتظر أن تحدد لقاءات اليوم الفرق المتأهلة لنصف نهائى البطولة المحلية.

كان الاتحاد الدولى لكرة السلة قد منح مصر شرف تنظيم مصر لبطولة أندية أفريقيا الأبطال للسيدات للعام الحالى 2019.