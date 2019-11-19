شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شوبير عن تعادل الفراعنة مع جزر القمر: ربنا للمنكسرين جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق اندهاشه الشديد من تعادل الفراعنة مع منتخب جزر القمر سلبياً.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "التشكيل الذى بدأ به حسام البدرى مباراة جزر القمر كان غريباً لعدم البدء برأس حربة صريح، بمنتهى الأمانة لم أرى منتخب مصر بهذا الشكل، ربنا حب يسترنا وانتهت المباراة بالتعادل عشان ربك للمنكسرين جابر".

وأضاف شوبير "التصوير والإخراج للمباراة كان رائعاً، لكن على المستوى لم يعجبنى أى شىء لمنتخبنا الوطنى، لم يكن هناك نجم للمباراة، محمد الشناوى كان رائعاً ولكن لم يكن هناك شكل واضح للفراعنة".

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وواصل منتخب مصر آداءه السيئ مع مدربه حسام البدرى بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم بالعاصمة مورونى، فى مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.

ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات بداية من أغسطس المقبل.