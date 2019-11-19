شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كتيبة شوقى غريب تحمل آمال المصريين لتحقيق حلم الأولمبياد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب مصر الأولمبى تحت 23 سنة بقيادة مديره الفنى شوقى غريب إلى تحقيق حلم وأمل المصريين فى الحصول على تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على جنوب أفريقيا فى المواجهة التى ستجمعهما الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

ويسعى لاعبى المنتخب إلى مواصلة الأداء المبهر للنجوم الذين تألقوا من أجل مواصلة إسعاد الجماهير التى تثق فيهم كثيرًا حتى وصل الأمر إلى المطالبة بتمثيل المنتخب الأول لما يمتلكوه من روح وإصرار.

وتعول الجماهير المصرية آمالاً عريضة على النجوم خاصة مصطفى محمد وكريم العراقى وعمار حمدى وأحمد أبو الفتوح ومحمد صبحى ورمضان صبحى أيضًا.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم منتخب مصر توضح الإصرار والحماس داخل الملعب وخارجه على ملامحهم في الصور التالية:



إحتفال أحمد ياسر ريان



أحمد فتوح بالكاجوال



أحمد باسر ريان فى بودابيست



فتوح 2



محمد صبحى ووالده



محمد صبحى و خطيبته

Advertisements



كريم العراقى على حمام السباحة



فتوح 1



كريم العراقى بالكاجوال



فتوح فى الأهرامات



محمد صبحى فى تدريبات المنتخب



عمار حمدى و إبتسامة فى المطار



رمضان صبحى و مصطفى محمد 1



فتوح يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى مع صبحى على طريقة طاهر محمد طاهر



حماس قوى غريب



دعم اللاعبين لـ طاهر محمد طاهر



عمار حمدى مع المنتخب



شوقى غريب يعطى تعليمات للاعبين