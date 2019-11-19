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قصة صور.. كتيبة شوقى غريب تحمل آمال المصريين لتحقيق حلم الأولمبياد الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب مصر الأولمبى تحت 23 سنة بقيادة مديره الفنى شوقى غريب  إلى تحقيق حلم وأمل المصريين فى الحصول على تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على جنوب أفريقيا فى المواجهة التى ستجمعهما الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

ويسعى لاعبى المنتخب إلى مواصلة الأداء المبهر للنجوم الذين تألقوا من أجل مواصلة إسعاد الجماهير التى تثق فيهم كثيرًا حتى وصل الأمر إلى المطالبة بتمثيل المنتخب الأول لما يمتلكوه من روح وإصرار.

وتعول الجماهير المصرية آمالاً عريضة على النجوم خاصة مصطفى محمد وكريم العراقى وعمار حمدى وأحمد أبو الفتوح ومحمد صبحى ورمضان صبحى أيضًا.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم منتخب مصر توضح الإصرار والحماس داخل الملعب وخارجه على ملامحهم في الصور التالية:

 

 

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إحتفال أحمد ياسر ريان
إحتفال أحمد ياسر ريان

 

أحمد فتوح بالكاجوال
أحمد فتوح بالكاجوال

 

أحمد باسر ريان فى بودابيست
أحمد باسر ريان فى بودابيست

 

فتوح 2
فتوح 2

 

محمد صبحى ووالده
محمد صبحى ووالده

 

محمد صبحى و خطيبته
محمد صبحى و خطيبته

 

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فتوح أمام السيارة

 

كريم العراقى على حمام السباحة
كريم العراقى على حمام السباحة

 


فتوح 1

 

كريم العراقى بالكاجوال
كريم العراقى بالكاجوال

 

فتوح فى الأهرامات
فتوح فى الأهرامات

 

محمد صبحى فى تدريبات المنتخب
محمد صبحى فى تدريبات المنتخب

 

عمار حمدى و إبتسامة فى المطار
عمار حمدى و إبتسامة فى المطار

 

رمضان صبحى و مصطفى محمد 1
رمضان صبحى و مصطفى محمد 1

 

فتوح يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى مع صبحى على طريقة طاهر محمد طاهر
فتوح يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى مع صبحى على طريقة طاهر محمد طاهر

 

حماس قوى غريب
حماس قوى غريب

 

دعم اللاعبين لـ طاهر محمد طاهر
دعم اللاعبين لـ طاهر محمد طاهر

 

عمار حمدى مع المنتخب
عمار حمدى مع المنتخب

 

شوقى غريب يعطى تعليمات للاعبين
شوقى غريب يعطى تعليمات للاعبين

 

رمضان صبحى و مصطفى محمد 2
رمضان صبحى و مصطفى محمد 2

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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