شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: صعود الفراعنة للكان أمر طبيعى لكن أين الكرة الممتعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى الفنان أحمد صلاح حسنى أن منتخب مصر لن يجد صعوبة فى التأهل للأمم الأفريقية لكن يجب أن يبحث اللاعبون والمدرب عن كرة ممتعة وليس الفوز فقط.

وكتب أحمد صلاح حسنى عبر تويتر: "إن مصر تصعد أمر طبيعى الفكر لابد أن يكون أبعد من مجرد التأهل لأمم أفرقيا عشان الناس تكون مبسوطة بمنتخب مصر لأن الجمهور المصرى جمهور بتاع كرة الفوز مهم ليه، لكن مع أداء حلو لكن فوز بدون إقناع أمر غير مقبول لدى المشجع المصرى من سنين طويلة".

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وواصل منتخب مصر آداءه السيئ مع مدربه حسام البدرى بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم بالعاصمة مورونى، فى مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.

ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام كينيا بنقطتين، بتفوق على مصر بفضل الأهداف المسجلة، ثم توجو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل منتخبان من كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، إذ تستأنف مباريات التصفيات بداية من أغسطس المقبل.