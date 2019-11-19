شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة "تشانل فاز" للاسكواش بمشاركة 5 مصريين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات بطولة تشانل فاز للاسكواش والتى تستضيفها سانت جورج ببريطانيا حتى 24 من نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 106 آلاف دولار.

ويشارك فى البطولة من مصر: محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع المتوج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش، محمد أبو الغار المصنف الثامن، مروان الشوربجى المصنف العاشر، ويوسف سليمان.

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ويواجه يوسف سليمان منافسه الإسبانى بورخا جولان فى أولى منافسات البطولة اليوم.

وتبدأ البطولة من دور الـ16، حيث يشارك بها 24 لاعباً من جنسيات مختلفة، على أن يبدأ يوسف سليمان منافسات البطولة من دور الـ16، فيما يبدأ الرباعى المصرى المنافسات من الدور التالى.

ويغيب عن هذه البطولة طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً وحامل اللقب من النسخة الماضية، والمتوج مؤخراً ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، كما يغيب أيضاً على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش.