سوبر كورة.. ليلة الحلم الأولمبى.. المنتخب يخطط للثأر من جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الشارع الرياضى فى مصر وربما فى العالم العربى كله مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى مساء اليوم الثلاثاء أمام جنوب أفريقيا فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تحتضنها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى بمشاركة 8 منتخبات.
ونجح الفراعنة فى التأهل لنصف النهائى على صدارة المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات تاريخية على مالى (1 – 0) وعلى غانا (3 – 2) وعلى الكاميرون (2 – 1) لتعبر إلى المربع الذهبي بالعلامة الكاملة.
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