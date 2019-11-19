محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة جنوب إفريقيا الحاسمة. وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المصري اليوم الثلاثاء في مباراة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا. ويأمل المنتخب الأولمبي في حسم مباراة الليلة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأفاد مراسل الخليج 365 أن غريب سيخوض المباراة بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح وسط الهجوم: إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي الهجوم: مصطفى محمد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع .. مصطفى محمد يقود منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.