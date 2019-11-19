مصدر: الأهلي سيخوض مبارياته على استاد السلام والقاهرة بعد إغلاق برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر في النادي الأهلي عن الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته وذلك عقب إغلاق ملعب برج العرب من أجل الإصلاح.

وأغلقت إدارة ملعب برج العرب الاستاد خلال الأيام الماضية من أجل إجراء عمليات صيانة وإصلاح لأرضية الملعب.

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وقال مصدر لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، إن الساعات الماضية شهدت اجتماعًا بين مندوب من النادي الأهلي وجهات الأمن وتم الاستقرار على أن يخوض الأهلي مباريات البطولة الإفريقية في استاد السلام بحضور 10000 مشجع.

وأضاف المصدر أن مباريات الدوري ستكون في ستاد القاهرة لكن بحضور 5000 متفرج فقط من أعضاء الجمعية العمومية.

وشهدت الفترة الماضية توقف بطولة الدوري وذلك بسبب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي تدور أحداثها على الأرض المصرية.