بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا في نصف نهائي "23 سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الجنوب أفريقي عندما يحتضن ملعب القاهرة المواجهة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة. ويرصد "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم بأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتصفيات الأوروبية بالمواعيد والقنوات الناقلة. بطولة أمم أفريقيا تحت 23 كوت ديفوار الأوليمبي × غانا الأوليمبي - الموعد 16:00 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 10HD. مصر الأوليمبي × جنوب أفريقيا الأوليمبي - الموعد 20:00 مساءً - القناة الناقلة بى أن سبورت 10HD. التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ويلز × المجر في الساعة 21:45 عبر قناة beIN Sports HD 11 EN. Advertisements ألمانيا × أيرلندا الشمالية في الساعة 21:45 عبر قناة beIN Sports HD 1. هولندا × استونيا في الساعة 21:45 عبر قناة beIN Sports HD 3. تصفيات كأس أمم أفريقيا بوروندي × المغرب في الساعة 15:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1. غينيا الإستوائية× تونس في الساعة 21:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2. مباريات دولية ودية البرازيل × كوريا الجنوبية في الساعة 15:30 مساءً عبر قناةbeIN Sports HD 4.

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