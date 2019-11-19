الإصابة تهدد مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس

أصبح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي ولاعب المنتخب الوطني، مهدداً بعد المشاركة مع فريقه، في مباراة كريستال بالاس المقبلة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.
وقالت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، أن محمد صلاح خضع لعدة فحوصات طبية خلال الفترة الماضية، الاان مشاركته في مباراة كريستال بالاس مشكوك فيها.
ويفضل الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدم المجازفة بالنجم المصري في هذا اللقاء، خوفاً من تفاقم إصابته.
وكان صلاح قد تعرض للاصابة في الكاحل خلال
وغاب صلاح عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكاميرون 2021، وشوهد وهو يرتدي كاحلًا وقائيًا في قدمه المصابة.
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