اخبار الرياضه

الإصابة تهدد مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح محمد صلاح نجم فريق الانجليزي ولاعب المنتخب الوطني، مهدداً بعد المشاركة مع فريقه، في مباراة كريستال بالاس المقبلة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، أن محمد صلاح خضع لعدة فحوصات طبية خلال الفترة الماضية، الا

ان مشاركته في مباراة كريستال بالاس مشكوك فيها.

ويفضل الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدم المجازفة بالنجم المصري في هذا اللقاء، خوفاً من تفاقم إصابته.

وكان صلاح قد تعرض للاصابة في الكاحل خلال

Advertisements
مشاركته مع الريدز في مباراة ليستر سيتي، بعد تدخل قوي من حمزة شودري، قبل ان يعود للمشاركة في مباراتي جنك البلجيكي ومانشستر سيتي، الا ان الاصابة تجددت مرة أخري.

وغاب صلاح عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكاميرون 2021، وشوهد وهو يرتدي كاحلًا وقائيًا في قدمه المصابة.

 


 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تهدد مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا