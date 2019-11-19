اليوم.. أفيال كوت ديفوار تسعى لإسقاط نجوم غانا في نصف نهائي كأس امم افريقيا

يتنافس منتخبا كوت ديفوار وغانا الأولمبيين، فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب ستاد القاهرة لحجز بطاقة التأهل لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، فى الدور قبل النهائى لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، فى مصر.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده فى المربع الذهبى لأمم إفريقيا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول، التى ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا.

وحصد المنتخب الإيفوارى ست نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب جنوب إفريقيا، وذلك عقب تحقيق انتصارين مقابل خسارة وحيدة.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره فى المجموعة بالفوز 1 / صفر على نظيره النيجيرى، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام منتخب جنوب إفريقيا فى الجولة الثانية.

وسرعان ما تجاوز المنتخب الإيفوارى خسارته المباغتة، بعدما انتزع فوزًا ثمينًا 1 / صفر من المنتخب الزامبى فى الجولة الأخيرة، ليواصل حلمه نحو التأهل للأوليمبياد للمرة الثانية

فى تاريخه.

ويمتلك منتخب كوت ديفوار مشاركة وحيدة فى الدورات الأوليمبية، حينما صعد لأوليمبياد العاصمة الصينية بكين عام 2008، وحصل على المركز السادس آنذاك.

وينتظر أن يعتمد كوت ديفوار على تشكيل مكون من حراسة المرمى: إليعازر تابى، وفى خط الدفاع: كواديو دابيلا– إسماعيل ديالو– زى أوتارا– سيلاس جانكا، وفى خط الوسط: إدجار داكوى– أبوبكر كيتا– لازارى أمانيه– أبوبكر دومبيا– يوسوف داو، وفى خط الهجوم: كريستيان كوامى.

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فى المقابل، يلعب المنتخب الغانى فى المربع الذهبى بعدما حصل على المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى التى ضمت منتخبات مصر ومالى والكاميرون.

وحصل منتخب غانا على أربع نقاط خلال مسيرته بالمجموعة، وذلك عقب فوزه فى مباراة وتعادله فى لقاء وخسارته مرة واحدة، ليتأخر بفارق خمس نقاط

عن المنتخب المصرى «المتصدر».

فيما تفوق منتخب غانا بفارق الأهداف على الكاميرون، صاحب المركز الثالث، الذى تساوى معه فى نفس الرصيد وفارق المواجهات المباشرة، التى يتم الاحتكام إليها أولا وفقا للوائح البطولة.

وبدأ المنتخب الغانى مشواره فى المجموعة بالتعادل 1 / 1 مع منتخب الكاميرون، قبل أن يخسر 2 / 3 أمام نظيره المصرى فى مباراة مثيرة، قلب خلالها منتخب الفراعنة تأخره 1 / 2 إلى انتصار مثير فى الدقائق الأخيرة.

واقتنص منتخب غانا بطاقة التأهل عقب فوزه الثمين 2 / صفر على نظيره المالى فى لقائه الأخير بالمجموعة يوم الخميس الماضى.

ويطمح المنتخب الغانى فى المشاركة فى الأوليمبياد للمرة السابعة فى تاريخه، علما بأن أفضل إنجاز حققه خلال مشاركاته الست السابقة فى الدورات الأولمبية، يعود إلى أوليمبياد برشلونة عام 1992، عندما نال المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وينتظر أن يعتمد منتخب غانا على تشكيل مكون من: حراسة المرمى كوامى باه، وفى خط الدفاع كينجسلى فوبى، إدوارد ساربونج، فوسينى زكريا، حبيب محمد، وفى خط الوسط إيمانويل لوموتى، مايكل أجبيكبورنو، ياو يبواه، وفى خط الهجوم إيفانز منساه، صامويل أوبينج، روبين بولى.