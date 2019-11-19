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32 مليون جنيه دعم للاتحادات الأوليمبية

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وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على اعتماد مبلغ 32 مليوناً و200 ألف جنيه قيمة الدفعة الرابعة من المخصصات المالية لعدد 24 اتحاداً للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع استعدادات كل الاتحادات للدورة الأوليمبية فضلاً عن تلبية كل متطلباتها ومتطلبات اللاعبين المتأهلين.

يأتى صرف الدفعة الرابعة من وزارة الشباب

والرياضة للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 للاتحادات الرياضية التى قامت بتسوية ما يعادل الدفعة الأولى والثانية من دعم وزارة الشباب والرياضة، ويأتى فى مقدمتها اتحادات (الجمباز - الفروسية - الرماية - القوس والسهم - الجودو - المصارعة).

 

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