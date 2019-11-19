مصطفى محمد يقود تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مباراة جنوب أفريقيا

استقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي علي التشكيل الاساسي الذي يواجه جنوب افريقيا مساء اليوم الثلاثاء في مباراة نصف نهائي كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الاولمبي المباراة بتشكيل يضم كل من:

حارس المرمي:محمد صبحي

الدفاع: اسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، كريم العراقي

خط الوسط: اكرم توفيق، عمار حمدي، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: رمضان صبحي ومصطفي محمد

Advertisements

ويأمل منتخبنا الأولمبى فى اجتياز عقبة جنوب

إفريقيا من أجل حسم التأهل للأوليمبياد، للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، حيث يبحث الفراعنة عن العودة للمشاركة فى الأوليمبياد مجددًا، بعدما غاب عنها فى النسخة بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية قبل 4 أعوام.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى فى البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء فى الأوليمبياد، وهو ما يعنى أن الفوز فى مباراة الغد سيمنح الفراعنة الممثل الوحيد للكرة العربية فى

أمم إفريقيا، بطاقة الترشح للأوليمبياد، بخلاف صعوده للمباراة النهائية.

أما فى حالة خسارة المنتخب المصرى أمام جنوب إفريقيا، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب الخاسر من مباراة غانا وكوت ديفوار.

وتمكن منتخب الفراعنة من التأهل إلى هذا الدور بعد أن حصد العلامة الكاملة وتصدر بها المجموعة الأولى عن جدارة واستحقاق، حيث تمكن من الفوز على مالى وغانا والكاميرون.

على الجانب الآخر استطاع منتخب جنوب إفريقيا من التأهل إلى نصف النهائى بعد أن حل ثانياً فى المجموعة الثانية بعد أن جمع 5 نقاط من الفوز على ساحل العاج والتعادل مع زامبيا ونيجيريا.