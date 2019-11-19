الليلة.. مباراة مصرية لمنتخبنا الأولمبي وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم

تتوجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المباراة المصيرية للمنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا، التى تستضيفها مصر حاليًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا

تنطلق مباراة المنتخب الاولمبي أمام جنوب افريقيا في تمام الثمانة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت مديني ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا

تنقل مباراة المنتخ الأولمبي وجنوب افريقيا عبر قناة beIN Sports HD 10 بصوت المعلق الرياضي حسام الدمسيسي، كما تنقل عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت.

ويبحث الفراعنة عن العودة للمشاركة فى الأوليمبياد مجددًا، بعدما غاب عنها فى النسخة بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية قبل

4 أعوام.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى فى البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء فى الأوليمبياد، وهو ما يعنى أن الفوز فى مباراة الغد سيمنح الفراعنة الممثل الوحيد للكرة العربية فى أمم إفريقيا، بطاقة الترشح للأوليمبياد، بخلاف صعوده للمباراة النهائية.

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أما فى حالة خسارة المنتخب المصرى أمام جنوب إفريقيا، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب الخاسر من مباراة غانا وكوت ديفوار.

وتمكن منتخب الفراعنة من التأهل إلى هذا الدور بعد أن حصد العلامة الكاملة وتصدر بها المجموعة الأولى عن جدارة واستحقاق، حيث تمكن من الفوز على مالى وغانا والكاميرون.

على الجانب الآخر استطاع منتخب جنوب إفريقيا من التأهل إلى نصف النهائى بعد أن حل ثانياً فى المجموعة الثانية بعد

أن جمع 5 نقاط من الفوز على ساحل العاج والتعادل مع زامبيا ونيجيريا.

ولمع خلال البطولة أكثر من نجم مصرى، حيث جاء فى مقدمتهم مصطفى محمد ورمضان صبحى والحارس المميز محمد صبحي، بالإضافة إلى الجناح كريم العراقى ولاعب الوسط القوى أكرم توفيق.

واستعد المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، لمباراة اليوم بتدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، كشف خلالها للاعبين مواطن القوة والضعف فى المنافس، الذى يملك أقوى دفاع فى البطولة حيث لم تهتز شباكه ولا مرة، بينما سجل هدفًا وحيدًا على مدار المباريات الثلاثة، إلا أنه يتسم بالقوة والشراسة.

ويطمح غريب لمواصلة نفس المستوى المميز للفراعنة خلال دور المجموعات، من خلال الاعتماد على الكرات العرضية كحل أساسى فى الهجوم وسط تألق أحمد أبوالفتوح وكريم العراقي، والحالة الفنية الرائعة التى يعيشها المهاجم الرائع مصطفى محمد هداف البطولة باربعة أهداف من أصل 5 أهداف سجلها منتخبنا.

وسيكون على رمضان صبحى دور مهم فى مباراة اليوم، لاستغلال مهاراته الفردية وشخصيته القيادية فى فض الدفاعات الجنوب إفريقية، ودعم اللاعبين فى أهم مباراة بتاريخ الجيل الحالى للفراعنة والتى ستكون مفتاح تأهلهم لطوكيو.