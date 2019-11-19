نتيجة مباراة أوزبكستان وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2022

يواجه منتخب فلسطين خطر توديع التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، إذا ما تعرض لخسارة جديدة، ظهر اليوم الثلاثاء 19-11-2019، عندما يحل ضيفًا على أوزبكستان في العاصمة طشقند، ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

فلسطين تجرعت من كأس الخسارة في الجولة الماضية أمام منتخب اليمن بهدف دون رد سجله “عمر الداهي” مطلع الشوط الثاني من المباراة التي شهدت طرد محمود أبو ردة من صفوف “الفدائي” بالبطاقة الصفراء الثانية بعد 34 دقيقة لعب.

وتجمد رصيد منتخب فلسطين عند النقطة الرابعة في المركز الرابع بالمجموعة الرابعة D، لسابق تعرضه للخسارة أمام سنغافورة في الجولة الثانية (1/2)، وتعادله في رام الله أمام السعودية من دون أهداف في الجولة الثالثة.

ومنحت الريمونتادا المثيرة للمنتخب السعودي أمام أوزبكستان الأسبوع الماضي، عندما حوله تأخره 1/2 لفوز 3/2، أملاً لجميع منتخبات المجموعة بما في ذلك سنغافورة المتذيلة في المركز الخامس بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن فلسطين.

وإذا تمكنت فلسطين من التعادل أو الفوز على ملعب أوزبكستان ستعود من الباب الكبير إلى المنافسة على مقعد مؤهل إلى التصفية النهائية للمونديال.

تامر صيام

أكد المدير الفني لمنتخب فلسطين “نور الدين ولد علي” غياب نجم هجوم فلسطين ونادي حسنية أكادير المغربي “تامر صيام” بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريب التحضيري لمباراة اليوم أمام أوزبكستان.

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وتسببت مباراة أوزبكستان في تخلف تامر صيام عن بعثة نادي حسنية أكادير التي سافرت هذا الأسبوع إلى مدينة وجدة لمواجهة نادي الاتحاد البيضاوي في نهائي كأس العرش المغربي يوم أمس الاثنين 18-11-2019، وهي المباراة التي شهدت خسارة أبناء سوس (أكادير) بهدفين لهدف.

ويخشى الإعلام الفلسطيني تعرض الفريق للخسارة أمام أوزبكستان بسبب الأجواء القاسية هناك في هذا التوقيت من السنة، حيث تصل درجة الحرارة إلى ثلاث درجات مئوية فقط، وهذا ما ألمح له لاعب الوسط “نظمي البدوي” خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة.

وقال نظمي “مواجهة صعبة جدًا لأنها أمام فريق قوي وعلى ملعبه، ما يعني أننا يجب أن نقدم أفضل ما لدينا للفوز وحصد النقاط، ونأمل ألا تعيق الأجواء الباردة حركة الفريق”.

القنوات الناقلة لمباراة أوزبكستان وفلسطين

مباراة أوزبكستان وفلسطين تنطلق في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت السعودية، على ملعب باختاكور المركزي، وتنقل المباراة قناة فلسطين الرياضية بتعليق خليل جاد الله.

وستواصل قناة الكأس القطرية نقلها لمباريات تصفيات أمم آسيا وكأس العالم 2022، بنقل هذه المباراة على القناة الثانية Alkass Two HD بتعليق المعلق العماني سمير اليعقوبي.