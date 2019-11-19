رياضة | جامعة حلوان تستضيف سيد عبد الحفيظ و حسام عاشور الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة حلوان تستضيف سيد عبد الحفيظ و حسام عاشور الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حيث تستضيف الجامعة كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كابتن حسام عاشور كابتن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي . وتبدأ فعاليات اللقاء فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019 بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعى بعين حلوان . فى إطار حرص جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية تنظم أسرة ترحال بالتعاون الادارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذ الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية لقاء مفتوح مع كوكبة من مشاهير الرياضة فى مصر .

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