رياضة | عاجل.. مدرب برشلونة السابق يقترب من العودة لمنصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب برشلونة السابق يقترب من العودة لمنصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية، أن لويس إنريكي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، بات قريباً من العودة لمنصبه مرة أخرى، خلال الساعات القليلة المقبلة، رفقة اللاروخا .

وكشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أمس الإثنين، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيُعلن مساء اليوم، عودة إنريكي لمنصبه، والذي رحل عنه قبل أشهر لأسباب قهرية.

وترك إنريكي منصبه لمساعده روبرت مورينو، ليكون بجانب طفلته تشانا التي صارعت مرض السرطان، قبل أن توافيها المنية في سن التاسعة في شهر أغسطس الماضي، بسبب المرض الخبيث.

وقاد المدرب الاسباني مورينو الماتادور للتأهل إلى نهائيات يورو 2020، لكنه صرح مؤخرًا: "إذا قرر لويس إنريكي العودة لمنصبه، سوف أتنحى عن قيادة المنتخب، لا جدال في هذا الأمر".

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اسبانيا تكتسح رومانيا بتصفيات اليورو

وأكرم المنتخب الإسباني ضيفه الروماني بخمسة أهداف دون رد، اليوم الاثنين بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2020.

وإفتتح فابيان رويز أهداف اللقاء للماتادور الإسباني في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 33 وتبعه الفارو موراتا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بثلاثية لإسبانيا.

وأحرز الروماني أدريان روس هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45 قبل أن يتكفل ميكيل اويارزابال بالهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة الأخيرة.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 26 نقطة ويأتي خلفه منتخب السويد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ويليهم النرويج في المركز الثالث برصيد 17 نقطة ومن قم رومانيا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة وتتواجد مالطة في المركز الخامس بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن جزر فارو الأخير.