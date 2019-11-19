رياضة | رئيس بعثة الفراعنة بجزر القمر يكشف أسباب التعادل في تصفيات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الفراعنة بجزر القمر يكشف أسباب التعادل في تصفيات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جمال محمد علي، رئيس بعثة المنتخب المصري في جزر القمر،على أداء المنتخب الوطني، في التصفيات، وتعادله أمام كينيا وجزر القمر.

وأوضح محمد علي في تصريحات تلفزيونيه أنه راض عن أداء لاعبي الفراعنة في المباراة، ويثق في قدرتهم على بلوغ نهائيات أمم أفريقيا 2021.

وأكمل رئيس بعثة مصر حديثه: "الحمد لله على النتيجة، وعدم الخسارة، تأثرنا بعوامل كثيرة، منها العشب المرتفع، بجانب الحرارة".

وتابع جمال أن لاعبي الفراعنة نفذوا كل تعليمات الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، كما قدموا اللاعبين مستوى جيد في المباراة، مشيرًا إلى أن من حضروا المباراة تجاوزوا 20 ألف متفرج، رغم أن الملعب لا يسع سوى 10 آلاف.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المنتخب المصري، أمام مضيفه جزر القمر سلبيًا، في الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا 2021.

تعادل منتخب مصر مع جزر القمر بتصفيات الكان Advertisements وواصل منتخب مصر آداؤه السيئ مع مدربه حسام البدري بالتعادل مع مضيفه جزر القمر بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة موروني، في مباراة كان الفراعنة قريبين فيها من الخسارة بعد سيطر أصحاب الأرض على معظم فترات المباراة.