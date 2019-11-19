شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل حسم ملف رحيل محمود علاء .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك، إرجاء حسم ملف رحيل محمود علاء مدافع الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، من عدمه، وذلك خلال الوقت الحالى لرغبة مسؤولى الأبيض فى تركيز اللاعب خلال الفترة المقبلة فى المواجهات القادمة التى يأتى بدايتها مواجهة إنبى، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، ثم لقاء مازيمبى الكونغولى، المقرر له يوم 30 من الشهر ذاته، فى الجولة الأولى بدورى أبطال إفريقيا، ثم فتح الملف حين قدوم وفد الأهلى السعودى إلى القاهرة خلال الشهر القادم للتفاوض حول ضم اللاعب بعد تأكيدات وسيط الصفقة للاعب إن وفد النادى السعودى سيتواجد به القاهرة خلال أسبوعان للتفاوض حول ضمه من الزمالك.

وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن إدارة القلعة البيضاء ترغب فى انتظار نتائج المواجهات الأولى من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا لحسم مصير اللاعب لذا لن يتم تحديد مسألة رحيله من عدمه على أقل تقدير لحين الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات التى ستقام فى التاسعة من مساء يوم 7 من ديسمبر المقبل، بمصر، ويرفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رحيل أى لاعب من القوام الأساسى بالفريق إلا إنه قرر بدوره منح الصلاحيات للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لحسم الأمور من الناحية الفنية بالتنسيق مع مجلس الإدارة بجانب انتظار وصول العرض الرسمى الخاص بالمقابل المالى لمناقشته من قبل المجلس وحسم المسألة أيضاً.