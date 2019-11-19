شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل حسم ملف رحيل محمود علاء .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن إدارة القلعة البيضاء ترغب فى انتظار نتائج المواجهات الأولى من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا لحسم مصير اللاعب لذا لن يتم تحديد مسألة رحيله من عدمه على أقل تقدير لحين الانتهاء من مواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات التى ستقام فى التاسعة من مساء يوم 7 من ديسمبر المقبل، بمصر، ويرفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رحيل أى لاعب من القوام الأساسى بالفريق إلا إنه قرر بدوره منح الصلاحيات للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لحسم الأمور من الناحية الفنية بالتنسيق مع مجلس الإدارة بجانب انتظار وصول العرض الرسمى الخاص بالمقابل المالى لمناقشته من قبل المجلس وحسم المسألة أيضاً.
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