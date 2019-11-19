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جدة - عمرو شويل

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما



مشاهدة مصر وجنوب افريقيا اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

منتخب مصر مستضيف البطولة تأهل إلى دور نصف النهائي عقب تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالفوز على مالي في لقاء الافتتاح بهدف دون رد، ثم الفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-2 ثم على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، ويمتلك الفراعنة أقوى هجوم في البطولة برصيد 6 أهداف، كما يتصدر المهاجم مصطفى محمد قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.



مشاهدة مصر وجنوب افريقيا اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

في المقابل تأهل منتخب جنوب إفريقيا لنفس الدور عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب التعادل سلبا مع كل من زامبيا ونيجيريا والفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ويعد منتخب الأولاد هو المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكة أي هدف.

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مشاهدة مصر وجنوب افريقيا اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

اكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن الجيل الحالي مبشر ويذكره بجيل منتخب الشباب عام 2001 الذي حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب، كما أشار غريب أنه يعرف منتخب جنوب إفريقيا جيدا بعدما واجه مرتين خلال مباراة ودية سبقت البطولة، لديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف طوال البطولة، لكن في المقابل لم يسجل سوى هدف وحيد خلال مبارياته الثلاثة، وكلها معطيات سنعمل عليها".

في المقابل رفع مدرب جنوب إفريقيا دافيد نوتواني شعار التحدي وأكد أنه لا يخشى مواجهة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، كما أكد الحارس دارين جونسون أن فريقه سيعمل على تكرار ما حدث في كأس أفريقيا للكبار والفوز على المنتخب المصري.