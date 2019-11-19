شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام جنوب أفريقيا على استاد القاهرة، فى نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المتوقع أن يدفع شوقى غريب بتشكيل يضم محمد صبحي فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام، وأحمد فتوح وأكرم توفيق وعمار حمدي وكريم العراقي، ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدى ومصطفى محمد.

كان منتخب مصر الأوليمبي تأهل إلى نصف النهائى بعد تصدره المجموعة الأولى للبطولة.