شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى: الإسماعيلى يملك بدائل عديدة لتعويض غياب الشامى أمام الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى، إن الفريق لديه العديد من البدائل الكافية لتعويض غياب محمد الشامى جناح الفريق أمام الجزيرة الذى يغيب عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثانى.

ويستعد الدراويش لملاقاة بطل الإمارات يوم 26 من نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية: "الفريق يضم أكثر من لاعب قادرين على تعويض غياب محمد الشامى".

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وواصل: "نتابع ونتواصل مع لاعبينا الدوليين فى مشاركتهم مع منتخبات بلادهم وسعداء للغاية بما يقدموه مع منتخباتهم، وهو ما يصب فى صالحنا بالتأكيد".

واستكمل: "بيكيتى لاعب مميز وسيكون له دور مع الفريق وهو ما يدعم عامل المنافسة بين الجميع على المشاركة الأساسية".

وأنهى حديثه: "حرصنا على الحديث مع اللاعبين حول التعامل مع لقاء الإياب أمام الجزيرة باعتبارها مباراة منفصلة عن لقاء الذهاب سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية وتجنب التراجع الدفاعى غير المبرر".

يذكر أن الاسماعيلى قد فاز ذهابا بهدفين دون رد سجلهما الناميبى بنسون شيلونجو.