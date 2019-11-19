شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا فى لقاء "الثأر والحلم".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى في الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأوليمبي مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، فى أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.

شهدت الساعات الأخيرة جلسات نفسية من شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز فى اللقاء والتحذير من سيناريو المنتخب الأول الذى خسر أمام جنوب أفريقيا فى دور الـ16 بهدف فى الدقائق الخمسة الأخيرة خاصة أن المنتخب المنافس يجيد اللعب على العامل النفسي، وهو ما يحذر منه غريب وطالب اللاعبين بضرورة الضغط المبكر وإنهاء المباراة بإحراز أكثر من هدف لإراحتهم والابتعاد عن أي ضغوط بتأخر إحراز الأهداف، كما حذر غريب اللاعبين من الحصول على إنذارات مبكرة تؤثر عليهم أو تهددهم بالطرد المبكر.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التى لعبت مباريات مالي وغانا والكاميرون فى دور المجموعات والتى فاز بها الفراعنة 1 /0 و3 / 2 و2/ 1، ليتصدر الفراعنة المجموعة وسيتم إجراء تغيير وحيد على الخطة وهو الدفع بعمرو الرحمن مجدي فى مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن، بعد الأداء المميز لعبد الرحمن مجدي فى المباريات التى لعب بها، ومن المرجح أن يدفع غريب بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح وأسامه جلال ومحمد عبد السلام وكريم العراقي فى الدفاع وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ورمضان صبحي وعمار حمدي وعبدالرحمن مجدي للوسط ومصطفي محمد مهاجم وحيد.

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وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب الأوليمبي تدريبات خاصة للمدافعين للتعامل مع الكرات العرضية والتى يجيدها المنتخب الجنوب أفريقيا والهجوم من وسط الملعب مع تعليمات خاصة للثنائى توفيق وبيكهام بعدم الهجوم والتأمين الدفاعي خاصة أن جنوب أفريقيا تجيد الهجمة المرتدة بفضل سرعات لاعبيها.

فى المقابل يدخل منتخب جنوب أفريقيا اللقاء معتمدًا على العامل النفسي واستغلال الهجمات المرتدة من أجل إحراز هدف مبكر يربك صفوف الفراعنة واللعب بخطة المنتخب الأول الذى فاز على منتخب مصر بهدف من هجمة مرتدة فى الدقائق الأخيرة مستغلا الاندفاع الهجومي للفراعنة، ويعتمد ديفيد نوتوان على دارين جونسون فى حراسة المرمي وفى الدفاع نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي والوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، ثيندو موكوميلا وفوستر، وثنائى هجومي - كاموهيلو ماهلاتسي، ويسلي.