شكرا لقرائتكم فراعنة الأولمبي يواجهون جنوب افريقيا فى الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأوليمبي مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة ، فى أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز ، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث و الرابع ، ليتأهل الفائز فيها للاوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الاوليمبياد.

شهدت الساعات الأخيرة جلسات نفسية من شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز فى اللقاء و التحذير من سيناريو المنتخب الاول الذى خسر أمام جنوب أفريقيا فى دور الـ16 بهدف فى الدقائق الخمسة الأخيرة خاصة أن المنتخب المنافس يجيد اللعب على العامل النفسي ، وهو ما يحذر منه غريب وطالب اللاعبين بضرورة الضغط المبكر و إنهاء المباراة بإحراز أكثر من هدف لإراحتهم و الابتعاد عن أي ضغوط بتأخر إحراز الأهداف ، كما حذر غريب اللاعبين من الحصول على إنذارات مبكرة تؤثر عليهم أو تهددهم بالطرد المبكر.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على خوض مباراة جنوب أفريقيا بمعظم العناصر الأساسية التى لعبت مباريات مالي و غانا و الكاميرون فى دور المجموعات والتى فاز بها الفراعنة 1 /0 و 3 / 2 و 2/ 1 ، ليتصدر الفراعنة المجموعة وسيتم إجراء تغيير و حيد على الخطة وهو الدفع بعمرو الرحمن مجدي فى مركز الجناح الأيمن على حساب صلاح محسن ، بعد الأداء المميز لعبد الرحمن مجدي فى المباريات التى لعب بها ، ومن المرجح أن يدفع غريب بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام و كريم العراقي فى الدفاع و أكرم توفيق و أحمد رمضان بيكهام و رمضان صبحي و عمار حمدي و عبدالرحمن مجدي للوسط و مصطفي محمد مهاجم وحيد.

Advertisements

وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب الأوليمبي تدريبات خاصة للمدافعين للتعامل مع الكرات العرضية والتى يجيدها المنتخب الجنوب أفريقيا و الهجوم من وسط الملعب مع تعليمات خاصة للثنائى توفيق و بيكهام بعدم الهجوم والتأمين الدفاعي خاصة أن جنوب أفريقيا تجيد الهجمة المرتدة بفضل سرعات لاعبيها.

فى المقابل يدخل منتخب جنوب أفريقيا اللقاء معتمداً على العامل النفسي و استغلال الهجمات المرتدة من أجل إحراز هدف مبكر يربك صفوف الفراعنة واللعب بخطة المنتخب الأول الذى فاز على منتخب مصر بهدف من هجمة مرتدة فى الدقائق الأخيرة مستغلا الإندفاع الهجومي للفراعنة ، ويعتمد ديفيد نوتوان على دارين جونسون فى حراسة المرمي و فى الدفاع نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي و الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، ثيندو موكوميلا و فوستر ، وثنائى هجومي - كاموهيلو ماهلاتسي، ويسلي.