شكرا لقرائتكم قلق داخل الاهلي قبل استئناف الدوري .. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من القلق تسيطر على الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قبل استئناف بطولة الدوري العام، بعد انتهاء الأجندة الدولية بانتهاء ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي.

وأبدى فايلر انزعاجه من ضغط المباريات بعد استئناف الدوري، حيث من المنتظر أن يخوض الأهلي 19 مباراة رسمية سواء محلياً أو افريقياً في مدة لن تتخطى الـ57 يوم، حيث يخشي فايلر من تأثير الإرهاق على اللاعبين من ناحية وزيادة معدل الإصابات من ناحية أخرى ،خاصة بعد إصابة اليو ديانج لاعب وسط الفريق بتمزق في العضلة الضامة، والذي كان من المتوقع أن يشارك كأساسي مع الأهلي في المباريات المقبلة كبديل لحمدي فتحي، ولكنه تعرض لإصابة اثناء تواجده مع منتخب بلاده الأوليمبي، حيث أثبتت الأشعة أنها عبارة عن تمزق في العضلة الضامة تحتاج لفترة علاج لن تقل عن 3 أسابيع، وبخلاف اصابة ديانج وحمدي فتحي يعاني الأهلي أيضاً من غيابات أخرى بداعي الإصابة ومنهم محمود متولي وكريم نيدفيد، وتأكد غياب اليو ديانج عن مواجهة الجونة في الدوري العام، كما يوجد صعوبة في تجهيز اللاعب لمواجهة النجم الساحلي في بطولة دورى أبطال افريقيا لعدم اكتمال شفائه في وقتها، كما يتوقع الجهاز الطبي للفريق الأحمر.