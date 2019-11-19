غوارديولا يكتب رسالة شكر وتقدير إلى 114 مشجعاً لمانشستر سيتي

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اسماء السيد - بعث المدرب الإسباني بيب غوارديولا برسالة إلى 114 مشجعاً من جماهير نادي مانشستر سيتي الذين رافقوه في رحلته الشاقة والطويلة إلى اوكرانيا لمواجهة نادي دونيسك شاختار في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بإنتصار عريض للضيوف قوامه ثلاثة أهداف نظيفة.
وكشف المشجع الإنكليزي دارين لصحيفة " ذا صن" البريطانية، بأن الرسالة التي وصلته من غوارديولا ، قد كشف خلالها عن امتنانه لوفاء هؤلاء الجماهير والدعم المعنوي الذي قدموه ، وتحملهم عناء السفر الطويل والشاق من إنكلترا وحتى أوكرانيا ذهاباً و إياباً .
وبحسب المشجع، فإن غوارديولا كتب في رسالته قائلاً :" عزيزي دارين في يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي ، قمت انت و 113 من الجماهير الوفية برحلة طويلة لمشاهدتنا نلعب ضد شاختار دونيتسك ، و اود ان اغتنم هذه الفرصة لأقول شكراً لكم".
واضاف غوارديولا :" الحصول على دعمكم في هذه المباراة يعني الكثير وكما قلت دائماً لا نملك شيئاً بدون جماهيرنا".
يشار الى أن إدارة النادي قررت مكافأة الجماهير التي حضرت لقاء مانشستر سيتي و دونيسك شاختار في أوكرانيا ، بمنحهم تذاكر كبار الشخصيات من أجل حضور لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، بالإضافة إلى منح كل منهم كأس رئيس مجلس إدارة النادي.
شاهد الرسالة التي بعثها غوارديولا لجماهير السيتي
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