اتالانتا ضمن عشرة أندية حققت اعلى نقاط في الدوريات المحلية بالعالم









اسماء السيد - أكد تقرير إحصائي بأن نادي اتلانتا الإيطالي بات من ضمن كبار الأندية في العالم خلال عام 2019 ، بعدما أصبح ضمن الأندية العشرة الأكثر تحقيقا للنقاط في الدوريات الأوروبية.

وكان اتلانتا قد بصم على نتائج كبيرة في بطولة الدوري الإيطالي ، محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب الموسم الماضي ، ليتأهل لخوض غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، مع الإشارة الى أنه يحتل حالياً المركز الخامس في سلم الترتيب خلال منافسات الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن اتلانتا احتل المركز العاشر في ترتيب الأندية العالمية ، أثر خوضه 31 مباراة مسجلاً 18 انتصاراً و 9 تعادلات و 4 هزائم، ليحقق نسبة فوز بلغت 67%.

هذا وتصدر نادي ليفربول الإنكليزي الترتيب ، بعدما هيمن على بطولة الدوري الإنكليزي ، حيث خاض 30 مباراة محققاً الانتصار في 24 مباراة و التعادل في خمسة لقاءات مع خسارة يتيمة على يد مانشستر سيتي ، وهي الهزيمة التي كانت كافية لتبديد آمالهم و احلامهم في التتويج باللقب الذي تأجل للموسم الجاري.

ويأتي ثانياً نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي خاض 30 مباراة، حقق خلالها 25 انتصاراً و تعادلاً وحيداً و 4 هزائم منها ثلاث هذا الموسم ، وواحدة الموسم الماضي، ليحقق بذلك نسبة فوز بلغت 84%، وهي النسبة التي تراجعت بفعل نتائجه الموسم الجاري.

وحل في المركز الثالث نادي فلامينغو البرازيلي الذي بلغ نهائي "كوبا ليبرتادوريس"، حيث خاض 33 مباراة بالدوري البرازيلي فاز خلالها بـ 24 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر في ثلاث مواجهات ، محققاً نسبة فوز بلغت 78%.

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وجاء رابعاً نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي ، ومتصدر جدول ترتيب الموسم الحالي ، بعدما خاض 33 مباراة مسجلاً 19 انتصاراً و 6 تعادلات و 4 هزائم ، محققاً نسبة فوز بلغت 76،75%

وتواجد نادي بايرن ميونيخ الألماني في المركز الخامس ، أثر خوضه 28 مباراة ، فاز خلالها في 19 مواجهة ، و تعادل في 6 مباريات ، و خسارة ثلاثة لقاءات ، محققاً نسبة فوز بلغت 75% .

وجاء سادساً نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي ومتصدر جدول الترتيب هذا الموسم ، بنسبة فوز بلغت 74% نظير تحقيقه 21 انتصاراً وستة تعادلات و4 هزائم.

وفي المركز السابع، تواجد نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الذي لعب 34 مباراة، حقق خلالها 24 انتصاراً و تعادلين و 8 هزائم لتبلغ نسبة فوزه 72%.

وحل بالميراس البرازيلي في المركز الثامن ، بعدما خاض 32 مباراة، فاز خلالها في 19 مواجهة، وتعادل في 10 لقاءات وهزم في ثلاث مباريات، محققاً نسبة فوز وصلت إلى 70%.

وجاء تاسعا نادي بوكا جونيور الأرجنتيني ، الذي خاض 25 مباراة ، محققاً 15 انتصاراً و 7 تعادلات وثلاث هزائم، بنسبة فوز بلغت 69% .