غوارديولا مرشح للعودة الى بايرن ميونيخ بعد رفض عائلته الإقامة في مانشستر









اسماء السيد - اكدت تقارير إعلامية بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني بنادي مانشستر سيتي الإنكليزي يعتزم العودة مجدداً إلى نادي بايرن ميونخ الألماني مع مطلع الموسم المقبل .

وأوضحت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية بأن غوارديولا قام بزيارة الى مركز تدريبات نادي بايرن ميونيخ قبل أشهر ، كما ان شقته في ميونيخ لا تزال بإسمه، بالإضافة إلى رفض عائلته الإقامة بمدينة مانشستر الإنكليزية، حيث تشعر بالحنين لألمانيا ، كما أن الإدارة البافارية تعلم جيداً بأن الفني الإسباني ليس سعيداً في إنكلترا بسبب الضغوط الإعلامية التي تمارس عليه منذ توليه تدريب مانشستر سيتي عام 2016 ، والمطالب المستمرة بتحقيقه المزيد من الألقاب والبطولات المحلية و القارية.

هذا و رشحت إدارة البايرن قائمة تضم ثلاثة اسماء لتدريب الفريق خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش يأتي على رأسهم غوارديولا و بعده الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي و الهولندي ايريك تان هاغ مدرب نادي اياكس امستردام الهولندي.

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وكان غوارديولا قد تولى تدريب بايرن ميونيخ في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2016 ، ثم انتقل بعدها إلى إنكلترا لتدريب مانشستر سيتي ، حيث يرتبط بعقد مع النادي حتى شهر يونيو من عام 2021 .

وبحسب المصادر، فإن ما يعزز فرضية تفضيل إدارة بايرن ميونيخ لعودة غوارديولا ، هو تعاقدها بشكل موقت مع الألماني هانس ديتر فليك ليقود الجهاز الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري .

يشار الى أن خسارة مانشستر سيتي أمام ليفربول قد قلصت من حظوظ الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي ، وهو مؤشر إضافي يقلل من إمكانية استمرار غوارديولا في قلعة "الاتحاد"، إلا في حال نجح في قيادة "السيتزن" للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا .