شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الأولمبياد يراود الفراعنة.. ماذا فعل المصريون فى دورات الألعاب الأولمبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الاوليمبي أمام نظيره جنوب أفريقيا باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة، والتى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الاوليمبي قد نجح فى احتلال صدارة المجموعة الأول بالفوز فى مبارياته الثلاث بدأها بالفوز على مالى بهدف مقابل لا شىء أحرزه مصطفى محمد، وفى المباراة الثانية حقق شباب الفراعنة الفوز على غانا بعدما نجح فى تحويل خسارته بهدفين مقابل هدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرز الأهداف مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد ياسر ريان، واختتم المنتخب مبارياته بالفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف أحرزهما مصطفى محمد.

ويحلم المصريون بالعودة للمشاركة فى الأولمبياد من جديد بعد الغياب عن المشاركة فى أولمبياد ريودى جانيرو 2016.. نذكر فى التقرير التالى أهم المشاركات المصرية فى الأولمبياد عبر التاريخ.

ظهر الفراعنة فى الأولمبياد لأول مرة فى الألعاب الأولمبية قبل قرن كامل، فى أنتويرب 1920، وفشلوا فى تجاوز الدور الأول، ثم شاركوا كذلك فى باريس بفرنسا عام 1924، ووصلوا للدور ربع النهائي، ثم شاركوا فى أولمبياد أمستردام 1928 و احتلوا المركز الرابع.

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خرجت مصر من الدور الأول في برلين 1936 ولندن 1948 وهلسنكي 1952 وروما 1960.

وكانت المشاركة الأفضل لمصر فى أولمبياد طوكيو 1964 عندما نجحوا فى احتلال المركز الرابع ونجح مصطفى رياض نجم الترسانة الأسبق فى احتلال صدارة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

وابتعد المنتخب المصري عن المشاركة لمدة 20 سنة وعادوا للمشاركة فى لوس أنجلوس عام 1984 ونجحوا فى الوصول للدور ربع النهائي مرة أخرى.

نجح المنتخب فى المشاركة فى اولمبياد برشلونة 1992 إلا أنهم خرجوا من الدور الأول.

وفى 2012 نجح المنتخب المصرى فى الوصول للدور ثمن النهائى والخروج على يد اليابان بعد الخسارة بثلاثية فى جيل ضم وقتها محمد صلاح ومحمد الننى وصالح جمعة واحمد الشناوى بالإضافة للثلاثى الكبار محمد أبو تريكة وأحمد فتحى وعماد متعب.