شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن إجراء عملية لـ"بوطيب" بعد توصية التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك، خضوع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق لعملية جراحية بعد الإصابة التى لحقت به فى الركبة عقب الفحوصات الطبية التى أجراها فى ألمانيا، وذلك بعد التوصية التى جاءت من قبل محمد أسامة طبيب الفريق بأن اللاعب يمكنه المشاركة فى التدريبات عقب الخضوع لعمليات تأهيل.

وخضع بوطيب لعمليات تقوية وتأهيل وكشف الزمالك عن تعافيه من الإصابة وعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق وسيقوم مسئولو الزمالك بتسويق المهاجم المغربي خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لرحيله فى شهر يناير المقبل.

وينتظر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك حسم تلك المسألة برحيل المهاجم من عدمه لتحديد موقفه من إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الذى فسخ عقده إعارته للوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية.

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