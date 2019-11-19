شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يدرس قائمة الراحلين عن الإسماعيلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش فى فترة توقف الدوري الحالية على تحديد الأسماء المرشحة للرحيل عن قلعة الدراويش فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما أن هناك عددًا من اللاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر منهم منذ بداية الدوري وعلى رأسهم الثنائى خليل نيمار وكماتشو اللذان لم يقنعا المدرب الصربى فى التدريبات حتى يمنحهم فرصة الظهور بشكل أساسى فى مباريات الفريق الأصفر .

ومن المقرر أن يحصل بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية مع الإسماعيلى على فرصة فى المباريات المقبلة التى سيواجه فيها الدراويش ضغطًا كبيرًا مع استئناف مباريات الدوري وانطلاق منافسات البطولة العربية فى ظل وجود إصابات عديدة فى الفريق لذا يرغب ميودراج فى الحكم على هؤلاء اللاعبين بشكل نهائى تمهيدًا لاتخاذ القرار الأخير فى مصيرهم مع الدراويش قبل الميركاتو الشتوى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.