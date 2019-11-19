شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتصالات اليوم وديًا استعدادًا لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء فريق الاتصالات وديًا، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويتطلع الجهاز الفني لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى فى معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون.

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