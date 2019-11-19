جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19-11-2019

المباراة موعد المباراة المناسبة ويلز – المجر الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت جرينيتش التصفيات المؤهلة ليورو 2020 المجموعة E ألمانيا – إيرلندا الشمالية الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت جرينيتش التصفيات المؤهلة ليورو 2020 المجموعة C هولندا – إستونيا الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت جرينيتش التصفيات المؤهلة ليورو 2020 المجموعة C بلجيكا – قبرص الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت جرينيتش التصفيات المؤهلة ليورو 2020 المجموعة I أوزبكستان – فلسطين الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية،12:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المجموعة D العراق – البحرين الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المجموعة C أفغانستان – قطر الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المجموعة E لبنان _ كوريا الشمالية الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المجموعة H بورندي – المغرب الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات أمم افريقيا المجموعة E إثيوبيا – ساحل العاج الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات أمم افريقيا المجموعة K زامبيا – زمبابوي الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات أمم افريقيا المجموعة H Advertisements غينيا الإستوائية – تونس الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات أمم افريقيا المجموعة J ليبيا – تنزانيا الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات أمم افريقيا المجموعة J البرازيل – كوريا الجنوبية الساعة 15:30بتوقيت مصر،16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينيتش مباراة دولية ودية السعودية – باراغواي 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش مباراة دولية ودية كروتيا – جورجيا الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش مباراة دولية ودية ويلز – البوسنة والهرسك الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة المجموعة I النرويج – البرتغال الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة المجموعة G إيطاليا – أرمينيا الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة المجموعة G الكيان الصهيوني – إسبانيا الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة المجموعة F سويسرا – فرنسا الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة المجموعة B صربيا – روسيا الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة المجموعة E إيرلندا – السويد الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة المجموعة A

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